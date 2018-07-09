‹ Önceki Haber Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı

Nissan'dan emisyon itirafı

09.07.2018 - 15:38
Nissan'dan emisyon itirafı

Nissan, emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti

Nissan, Japonya'daki fabrikalarında egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti. AA'nın haberine göre; Kyodo'nun haberine göre, otomobil şirketi, 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Nissan'ın geçen sene araçları test etmek için yıllarca sertifikasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkmış, şirket iç pazardaki bir milyonu aşkın aracını geri çekmek zorunda kalmıştı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 43 arttı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.253 Değişim: 0,53% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.733 09.07.2018 Yüksek 100.808
Açılış: 99.596
4,5700 Değişim: -0,09%
Düşük 4,5126 09.07.2018 Yüksek 4,6154
Açılış: 4,5739
5,3703 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3127 09.07.2018 Yüksek 5,4337
Açılış: 5,37315
185,24 Değişim: 0,32%
Düşük 183,29 09.07.2018 Yüksek 187,40
Açılış: 184,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.