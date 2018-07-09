Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Nowotny, "Ticaret savaşına ek olarak istemeden bir kur savaşına da girilebilir" dedi.

Ekonomistler ticaret savaşının küresel büyüme dinamiklerine negatif etkisini tartışmaya devam ederken Avrupa Merkez Bankası (AMB) kur savaşı uyarısında bulundu.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Ewald Nowotny, ticaret savaşı riskinin ilk bakışta göründüğünden daha az riskli olduğunu belirterek, "Mevcut durum çok dramatik değil ancak tırmanabilir" dedi.

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Businessht'nin haberine göre; Nowotny, Euro Bölgesi'nde deflasyon korkularının sona erdiğini de vurguladı. Nowotny, "Yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonu birkaç ay yüzde 2 üzerinde görebiliriz. Negatif faizler para politikasının kalıcı bir özelliği olamaz" dedi. Ayrıca Nowotny, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların ekonomilerin baş aşağı gideceği anlamına gelmediğini de ifade etti.

YUAN'DAKİ DALGALANMA SONRASI GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tarife listesinin yuana getirdiği sert değer kaybı son dönemde kur savaşı endişesini gündeme getirmişti. Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBOC) yetkilileri yuanı ticaret savaşında silah olarak kullanmayacaklarını ve para biriminin dengeli bir seyir izlemesini amaçladıklarını vurgulamıştı.

Nowotny'ye daha önce de ABD'nin kurlar üzerindeki siyasi etki oluşturmak için çalışmasından endişe ettiğini dile getirmişti.

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