‹ Önceki Haber Nissan'dan emisyon itirafı Nissan'dan emisyon itirafı Sonraki Haber › Hazine 12,5 milyar lira borçlandı Hazine 12,5 milyar lira borçlandı

Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı

09.07.2018 - 15:41
Avrupa Merkez Bankası'ndan kur savaşı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Nowotny, "Ticaret savaşına ek olarak istemeden bir kur savaşına da girilebilir" dedi.

Ekonomistler ticaret savaşının küresel büyüme dinamiklerine negatif etkisini tartışmaya devam ederken Avrupa Merkez Bankası (AMB) kur savaşı uyarısında bulundu.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Ewald Nowotny, ticaret savaşı riskinin ilk bakışta göründüğünden daha az riskli olduğunu belirterek, "Mevcut durum çok dramatik değil ancak tırmanabilir" dedi.

##$HABER_1447465$##

Businessht'nin haberine göre; Nowotny, Euro Bölgesi'nde deflasyon korkularının sona erdiğini de vurguladı. Nowotny, "Yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonu birkaç ay yüzde 2 üzerinde görebiliriz. Negatif faizler para politikasının kalıcı bir özelliği olamaz" dedi. Ayrıca Nowotny, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların ekonomilerin baş aşağı gideceği anlamına gelmediğini de ifade etti.

YUAN'DAKİ DALGALANMA SONRASI GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tarife listesinin yuana getirdiği sert değer kaybı son dönemde kur savaşı endişesini gündeme getirmişti. Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBOC) yetkilileri yuanı ticaret savaşında silah olarak kullanmayacaklarını ve para biriminin dengeli bir seyir izlemesini amaçladıklarını vurgulamıştı.

Nowotny'ye daha önce de ABD'nin kurlar üzerindeki siyasi etki oluşturmak için çalışmasından endişe ettiğini dile getirmişti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Nissan'dan emisyon itirafı Nissan'dan emisyon itirafı Sonraki Haber › Hazine 12,5 milyar lira borçlandı Hazine 12,5 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.253 Değişim: 0,53% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.733 09.07.2018 Yüksek 100.808
Açılış: 99.596
4,5710 Değişim: -0,06%
Düşük 4,5126 09.07.2018 Yüksek 4,6154
Açılış: 4,5739
5,3705 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3127 09.07.2018 Yüksek 5,4337
Açılış: 5,37315
185,25 Değişim: 0,33%
Düşük 183,29 09.07.2018 Yüksek 187,40
Açılış: 184,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.