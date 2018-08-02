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Nef ödenmiş sermayesini artırdı

02.08.2018 - 13:45
Nef ödenmiş sermayesini artırdı

Nef; ödenmiş sermayesini 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltti. Bu artışla Nef şirket özkaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmiş oldu.

Gayrimenkul firması Nef, bir yandan yatırımlarına hız kesmeden devam ederken diğer yandan da finansal gücünü pekiştirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Nef, son genel kurulunda alınan karar uyarınca 52 milyon 390 bin TL olan ödenmiş sermayesini 459 milyon 174 TL’ye yükseltti.

Ödenmiş sermayesini yaklaşık yüzde 783 oranında artıran Nef, böylece son yıllarda gayrimenkul sektöründe gerçekleşen en büyük sermaye artırımlarından birisine imza atmış oldu.

Konuyla ilgili alınan karar Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda paylaşılırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin 27 Temmuz 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, şirketin 52.390.000,00-TL sermayesinin 406.610.174,63-TL daha arttırılarak, 459.000.174,63-TL'ye çıkarılmasına ve Şirket Esas Mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6 AYDA 1,1 MİLYAR TL SATIŞ CİROSU

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Nef olarak, son 3 yılda 4 bin 500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirirken, son 4 yıldır da konut satışlarında sektör lideri durumundayız. 2018 yılında da büyüme performansımızı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL satış cirosuna ulaşarak geçen yıla göre yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme yakaladık” dedi.

Aktif büyüklükte sektörde lider olduklarını da belirten Erden Timur şöyle devam etti: "Dünyanın en önemli finansal kuruluşlarından olan ve ülkemize her yıl 2 milyar euronun üzerinde yatırım yapan EBRD, dünyada konut sektöründeki ilk ortaklığını Nef ile yapmıştı. Ardından gelen JCR not artışı ile yatırım yapılabilir seviyenin en üst seviyesi olan A+ notuna ulaştık. Sermaye artırımı kararımız, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızın bir göstergesi."

JCR’DAN NOT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Nef’in kredi notunu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükseltmiş ve böylece Nef, gayrimenkul sektöründe en yüksek kredi notuna sahip firma olmuştu.

JCR tarafından açıklanan raporda, not artışına gerekçe olarak güçlü finansal yapı, satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklentisi ve şirketin likit pozisyonu gösterilmişti. Nef’in ödenmiş sermayesini 407 milyon TL artırması bu gerekçeleri daha da kuvvetlendirmiş oldu.


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