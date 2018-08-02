İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0.5'ten yüzde 0.75'e yükseltti, sonraki faiz artışında acele etmediği sinyali verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini yüzde 0.5'ten yüzde 0.75'e çıkardı ancak Brexit belirsizliği nedeniyle faizleri daha fazla artırmak için acele etmediği sinyali verdi. Karar oy birliğiyle alındı. Reuters anketine katılan ekonomistler faiz oranlarının 2'ye karşı 7 oyla artırılmasını bekliyorlardı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel finansal krizin ortaya çıktığı 2007'den beri faizleri ikinci defa artıran BOE beklentilere paralel olarak, varlık alım programını 435 milyar sterlinde tutma kararını da oybirliğiyle aldı. BOE ilerdeki faiz artışlarının kademeli ve sınırlı boyutta olabileceğini belirtti.

BOE ayrıca Brexit nedeniyle geçmişe kıyasla daha yavaş büyüyen İngiltere ekonomisinin "hız sınırına" yaklaştığını belirterek, ilerde yurtiçi kaynaklı enflasyonunun daha da artma ihtimaline dikkat çekti.