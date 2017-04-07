Motorine 9 kuruş zam

PÜİS, 8 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 9 kuruş zam beklendiğini açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 8 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 9 kuruş zam beklendiğini açıkladı. PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir." denildi.

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