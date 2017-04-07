Altında 'saldırı' sonrası tarihi rekor !

Gram altın 152 liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilerken, altının ons fiyatı 5 ayın zirvesine çıktı. Cumhuriyet altını tarihinde ilk kez 1020 lira seviyesini görürken, çeyrek altın ise 248 liradan işlem görüyor.

Piyasalar hareketli... Altın fiyatları küresel piyasalarda "güvenli liman" talebinin artması ve TL'deki değer kaybının etkisiyle tarihi rekor kırdı. ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından uluslararası piyasalarda altına olan talebin artması ve içeride doların yükselmesi ile gram altın fiyatı 152.43 TL ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın saat 12.27 itibarıyla 151,43 seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 150,33 liraya kadar çıkmasının ardından günü 149,43 liradan tamamlamıştı.

Cumhuriyet altını da tarihinde ilk defa 1020 lira seviyesini rekor kırdı. Çeyrek altın yüzde 2,62 yükselişle 248 liradan alıcı bularak rekorunu yeniledi.

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ABD SURİYE'Yİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırının ardından Suriye hükümetine ait bir hava üssüne füze saldırısı talimatı verdi ve ABD 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'de Shayrat Hava Üssü'nün farklı noktalarını vurdu.

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Saldırının gece TSİ 03.40 civarında gerçekleştiği ve 59 Tomahawk füzesiyle Shayrat Hava Üssü'nün farklı noktalarının vurulduğu açıklandı.

Trump, ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı "hayati ulusal güvenlik çıkarlarını" korumak adına hareket ettiğini belirtti.

Rusya tarafından gelen açıklamalarda ise ABD'nin hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek, "Hava saldırıları ABD-Rusya ilişkilerine önemli zarar verdi" denildi.

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ALTININ ONS FİYATI 5 AYIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları bugün ABD'nin Suriye'de rejime ait bir hava üssüne füze saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Rusya ve İran ile gerilimin artabileceği ihtimaliyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve beş ayın zirvesini gördü.

Spot altının ons fiyatı erken saatlerde yüzde 1.4 yükselerek 1,269.28 dolara kadar çıktı ve 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın, kazançlarını daha sonra hafif geri vererek yüzde 1 artışla sınırladı ve 1,264.30 dolardan işlem gördü.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEYEBİLİR

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD'nin Suriye'ye karşı başlatmış olduğu müdahale küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün piyasaların ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisini de izleyeceğini aktaran Memiş, "Tarım dışı istihdam verisi piyasalarda 180 bin olarak beklense de biz 200 bin üzerinde bir veri beklediğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler, altının ons fiyatında düşüşler görebiliriz." şeklinde konuştu.

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