Motorin ve benzine zam | Ekonomi Haberleri

Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıdı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için altıncı kez devreye alındı. Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 28 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılandı.

Ankara'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,59 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,62 liraya yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Benzin fiyatlarında ise 16 kuruşluk artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Ankara'da ortalama 6,94 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,87 liradan 7,03 liraya, İzmir'de 6,96 liradan 7,12 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Etiketler