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Suudi Arabistan'tan 1.36 milyar dolarlık tahvil ihracı

24.12.2019 - 08:41
Suudi Arabistan'tan 1.36 milyar dolarlık tahvil ihracı | Piyasa Haberleri

Suudi Arabistan bütçe açığını finanse etmek için 1.36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracının 4 ihale halinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Buna göre ilk ihaleyle 5 yıl vadeli ve 42.4 milyon dolarlık, ikinci ihaleyle 10 yıl vadeli ve 315 milyon dolarlık, üçüncüyle 14 yıl vadeli ve 176.8 milyon dolarlık ve dördüncü ihaleyle de 29 yıl vadeli ve 835 milyon dolarlık tahvil ihraç edildi.

Maliye Bakanlığı bütçe açığının 2019 sonuna kadar 181 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Suudi Arabistan yönetimini son yıllarda iç borçlanma kaynaklarına yönelmeye sevk etti.


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