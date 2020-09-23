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Motorin fiyatına indirim

23.09.2020 - 16:23
Motorin fiyatına indirim | Ekonomi Haberleri

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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