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İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte sert daraldı

23.09.2020 - 17:28
İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte sert daraldı | Ekonomi Haberleri

İspanya’da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 daraldı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) nihai verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8 küçüldü.

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 21,5 daraldı. INE, 31 Temmuz'da öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,5 ve 2019’un aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 daraldığını açıklamıştı.

Bugün açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 33,4 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 20,4 ve genel sabit yatırımlar yüzde 22,1 düşüş gösterdi.

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İkinci çeyrekte tarım sektörünün üretimi yüzde 3,6 ve kamu harcamaları yüzde 0,3 arttı.

İspanya’da hükümet Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mart ortasından haziran sonuna kadar Avrupa'nın en katı kısıtlamalarını uygulamak zorunda kalmış ve bu da ekonomide en derin resesyonlardan birini tetiklemişti.

Kovid-19 nedeniyle ülkeler tarafından uygulanan seyahate yönelik kısıtlamaların, turizme bağımlı İspanyol ekonomisinin toparlanmasını baltaladığı belirtiliyor. Buna rağmen, İspanya Ekonomi Bakanlığı, geçen hafta ekonominin üçüncü çeyrekte kısmen toparlandığını ve ekonomik büyümenin yüzden 10'dan fazla olacağını açıkladı.

İspanya, 682 binden fazla Kovid-19 vakası ve 31 bin ölümle Batı Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden birisi oldu.

İspanya Merkez Bankası, ekonominin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 10,5 ve yüzde 12,6 arasında değişen oranlarda daralmasını öngörürken, gelecek yıl yüzde 4,1 ve yüzde 7,3 genişlemesini bekliyor.


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