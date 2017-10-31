Moody's'ten 'riskli şirket' açıklaması

Moody's bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüksek iflas riskine sahip şirket sayısının 52'den 48'e gerilediğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yüksek iflas riskine sahip şirket sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde azaldığını açıkladı.

Moody's'ten yapılan açıklamada, EMEA Bölgesi’nde “B3” kredi notu, “negatif” görünüme sahip ve bu seviyenin altında değerlendirilen şirket sayısının bu yılın üçüncü çeyreğinde gerilediği bildirildi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından temmuz sonunda EMEA Bölgesi’nde 52 şirketin yüksek iflas riskin sahip olduğu belirtilirken, bu sayının eylül ayının sonunda 48’e gerilediği belirtildi. Bu yılın üçüncü çeyreğinde emtia fiyatlarındaki dengelenmenin EMEA Bölgesi’nde enerji, metal ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin görünümünü desteklediği de kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Analisti Matteo Versiglioni, “Avrupa’da olumlu ekonomik görünüm sebebiyle devam eden pozitif reyting trendinin hemen tersine dönmesi olası görülmese de "B" notu ile değerlendirilen şirketlerin performansının beklentinin altında kalması halinde iflas riski ile karşı karşıya olan şirket sayısı önümüzdeki dönemde artabilir." ifadesini kullandı.

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