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BP üçüncü çeyrek kârını açıkladı

31.10.2017 - 16:42

BP, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının 1,87 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

British Petroleum'dan (BP) yapılan açıklamada, şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde net karının 684 milyon dolar olduğu belirtildi. Meksika Körfezi'ndeki sızıntı için yapılan ödemeler hariç tutulduğunda şirketin üçüncü çeyrek nakit akışının yaklaşık 6,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde günlük petrol ve gaz üretiminin de yüzde 14 artarak yaklaşık 3,6 milyon varile yükseldiğine işaret edildi. Şirketin net karının temmuz-eylül döneminde 1,87 milyar dolara çıktığı ifade edildi.

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Öte yandan, BP hisseleri beklentilerden daha olumlu gelen verilerin de etkisiyle mart ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Londra saati ile 9.37'de hisseler yaklaşık yüzde 4,1 değer kazandı.

BP'nin üçüncü çeyrek net karının 1,58 milyar dolar civarında olması bekleniyordu.


Etiketler

  • BP
  • net kar
  • gaz üretimi
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