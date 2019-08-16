‹ Önceki Haber KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi 1 yılın zirvesini gördü Merkez Bankası'nın döviz rezervi 1 yılın zirvesini gördü

Moody's'ten 'İslami finans' açıklaması

16.08.2019 - 08:08
Moody's'ten 'İslami finans' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Moody’s, İslami finansın, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde hızlı büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'den yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde gelecek 5 sene boyunca İslami finans ve bankacılığın dikkate değer bir büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, bölge ülke hükümetlerinin de İslami finansın gelişimini desteklemek için gerekli yasal altyapı düzenlemelerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Analisti Svetlana Pavlova, "Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan, İslami finans bankacılığındaki büyümede öncü olacak. Bu ülkelerde büyük bir Müslüman nüfus mevcut. Hükümetler de İslami finansın büyümesi için daha iyi bir yasal altyapının sağlanması konusunda kararlılık gösteriyor." ifadelerini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar KARDEMİR'den 170 milyon lira net kar Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın döviz rezervi 1 yılın zirvesini gördü Merkez Bankası'nın döviz rezervi 1 yılın zirvesini gördü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.579 Değişim: 0,00% Hacim : 6.647 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 15.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,5521 Değişim: -0,26%
Düşük 5,5515 16.08.2019 Yüksek 5,5716
Açılış: 5,5664
6,1666 Değişim: -0,44%
Düşük 6,1664 16.08.2019 Yüksek 6,1941
Açılış: 6,1941
270,42 Değişim: -0,82%
Düşük 270,27 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.