Merkez Bankası'nın döviz rezervi 1 yılın zirvesini gördü | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın toplam rezervi 104.1 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 3 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz rezervi bir haftada 3 milyar 817 milyon dolar artış kaydetti. Bir önceki hafta 75 milyar 400 milyon dolar olan rezerv, 9 Ağustos ile sona eren haftada 79 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 3 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası altın rezervi 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın rezervi 23 milyar 169 milyon dolardan 24 milyar 893 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervi 98 milyar 569 milyon dolardan 104 milyar 110 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervi 1 Mart'tan bu yana ilk kez 100 milyar doları aştı. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 3 milyar 175 milyon dolar artış kaydetti.

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