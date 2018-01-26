‹ Önceki Haber "Güçlü bir büyümemiz var" "Güçlü bir büyümemiz var" Sonraki Haber › Dolar kuru yeniden yükselişe geçti Dolar kuru yeniden yükselişe geçti

Moody's'ten 'ABD' raporu

26.01.2018 - 09:18

Moody's, yeni vergi yasasının ABD iş dünyasındaki yatırımları önemli derecede artırmasının beklenmediği açıklamasında bulundu.

ABD'li uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'de geçen ay yürürlüğe giren ve kurumlar vergisinde indirimi öngören yeni vergi yasasının ülkede yatırımları artırmasının beklenmediğini bildirdi.

Moody's tarafından hazırlanan raporda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay imzalanan ve ülkedeki kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürmeyi, bireylerden alınan vergileri de azaltmayı planlayan yeni vergi yasası hakkında değerlendirmede bulunuldu.

##$HABER_1443611$##

Yeni vergi yasasının ABD iş dünyasındaki yatırımları önemli derecede artırmasının beklenmediğinin vurgulandığı raporda, bunun nedenleri arasında, vergi indiriminden elde edilecek ekstra gelirle ülkedeki şirketlerin, yeni yatırım yapmak yerine, hisse senetlerini borsadan geri satın alma, diğer firmalarla birleşme, diğer şirketleri satın alma veya var olan borçlarını ödeme gibi farklı alanlara yöneleceği gösterildi.

Raporda, bireylere yönelik vergi indiriminin büyük kısmının da yüksek gelir sahibi vatandaşlara fayda sağlayacağına dikkat çekilirken, vergi mükellefleri içinde yüzde 5'lik bir paya sahip olan bu grubun vergi indiriminden elde edeceği ekstra gelirleri tüketime yansımasının ve bunun ekonomiye etkisinin sınırlı olacağı kaydedildi.

Vergi indirimi nedeniyle ABD federal hükümetinin gelirlerinin gelecek 10 yılda azalarak 1,5 trilyon dolarlık bir düşüşe neden olmasının öngörüldüğüne yer verilen raporda, ABD'nin borç yükünün beklenenden daha hızlı artmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda, yeni vergi yasası nedeniyle ABD'de yüksek vergi dilimine sahip olan eyalet ve yerel yönetimlerin sundukları hizmetleri de azaltma riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisine yer verildi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir biçimde büyüdüğüne dikkati çekti.


‹ Önceki Haber "Güçlü bir büyümemiz var" "Güçlü bir büyümemiz var" Sonraki Haber › Dolar kuru yeniden yükselişe geçti Dolar kuru yeniden yükselişe geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.054 Değişim: 1,22% Hacim : 5.112 Mio.TL Son veri saati : 16:37
Düşük 118.872 26.01.2018 Yüksek 120.452
Açılış: 118.947
3,7465 Değişim: -0,17%
Düşük 3,7303 26.01.2018 Yüksek 3,7639
Açılış: 3,75275
4,6650 Değişim: 0,11%
Düşük 4,6481 26.01.2018 Yüksek 4,6779
Açılış: 4,66005
162,98 Değişim: 0,20%
Düşük 162,44 26.01.2018 Yüksek 163,49
Açılış: 162,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.