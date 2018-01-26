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Dolar ne kadar? ( 26 Ocak dolar fiyatları )

26.01.2018 - 09:36

Dolar fiyatları, dün gördüğü 3 ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçerken, şu dakikalarda 3.74 seviyesinde hareket ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü dolar istediğini açıklamasının desteğiyle dolar değer kazanırken, dün üç ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi. Bugün ABD verileri ve Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşma izlenecek.

Dün 24 Ekim'den bu yana en düşük olan 3.7161'e kadar gerileyen dolar/TL bu seviyede kalıcı olamadı. Dün saat 18.02'de 3.7402/3.7419 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah GÜNE 3.7510/3.7530 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.47 itibarıyla 3.7443 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6611 seviyesindeydi.

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GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 12.30'da İngiltere GSYH, saat 16.30'da ABD dayanıklı mal siparişleri, GSYH ve çekirdek PCE verileri açıklanacak.

DOLARDA DÜZELTME HAREKETİ

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, TCMB'nin son PPK açıklamasında erken bir faiz indiriminden kaçınacağı sinyalini vermesi, küresel zayıf dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu hava ve jeopolitik risk algısının hafiflemesi sonucu TL'nin son dönemde değer kazandığını söyledi.

Uslu, "Ancak dolar/TL dün gerilediği seviyeden yükseldi. Bu durumu kısmen düzeltme hareketinin gelmesi ve Trump'ın açıklamalarıyla ilişkilendirmek mümkün. Dolar/TL'de 100 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 3.7485 seviyesi ilk destek olarak gösterilebilir. Kurun bu seviyenin hangi tarafında kapanış gerçekleştireceği önemli" dedi.

EURO/DOLAR ÜÇ YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Euro ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin enflasyonun orta vadede artma ihtimaliyle ekonomik verilerin "güçlü ve kapsamlı" büyümeye işaret ettiğini açıklamasının ardından 1.2538 dolar ile üç yılın zirvesini gördü.

Draghi ayrıca eurodaki yükselişin belirsizlik kaynağı olduğunu ve dolardaki zayıf seyre ilişkin ABD açıklamalarının para politikası koşullarında değişikliğe yol açarsa stratejisini gözden geçirmek zorunda kalabileceğini belirtti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.84 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.27 valörde son işlem yüzde 13.33 seviyesindeydi.

 

 


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