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Moody's Güney Kore'nin kredi notunu teyit etti

19.06.2018 - 10:07
Moody's Güney Kore'nin kredi notunu teyit etti

Güney Kore'nin kredi notu "Aa2" seviyesinde teyit edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Kore'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu. Moody's tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Güney Kore'nin büyük ve çeşitliliğe sahip olan ekonomisinin küresel şoklara karşı direnç göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, kamu finansmanının yapısal reformların uygulanmasıyla daha da geliştiğinin altı çizildi.

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Açıklamada, Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının yakın dönemde büyümeye devam etmesinin beklendiğine yer verilirken, 2016'da yüzde 2,8 genişleme gösteren ekonominin 2017'de yüzde 3,1 oranında büyüme gösterdiği kaydedildi.

Kore yarımadasında savaş tehdidinin azalması ve jeopolitik risklerde düşüş görülmesi durumunda Güney Kore'nin kredi notunun yükseltilebileceğinin belirtildiği açıklamada, ekonomik ve yapısal reformların büyümeyi olumlu etkilemesi durumunun da kredi notu açısından olumlu olacağının altı çizildi.

Öte yandan, açıklamada, Kore yarımadasında ortaya çıkabilecek gerginliklerin Güney Kore'nin ekonomik büyümesi veya mali durumunu tehdit etmesi durumunda ya da yapısal reformlarda yavaşlama veya kamu finansmanında bozulma durumlarında ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu. 


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