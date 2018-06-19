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Dev şirketin CEO'su belli oldu

19.06.2018 - 11:13
Dev şirketin CEO'su belli oldu

Audi CEO'su Rupert Stadler'in dizel motorlarda emisyon krizi sonrasında delillerin karartılması riskiyle tutuklanmasının ardından geçici olarak bu göreve Bram Schot getiriliyor. Schot, Audi'nin Satış ve Pazarlama bölümünün başında bulunuyordu.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen, Audi'nin CEO'su Rupert Stadler'in tutuklanmasının ardından satış ve pazarlama bölüm başkanı Bram Schot'u geçici olarak CEO'luğa atamaya hazırlanıyor.

56 yaşındaki Schot Volkswagen grubuna 2011 yılında Daimler'den katılmıştı.

STADLER NEDEN TUTUKLANDI?

Volkswagen'in alt şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, Münih Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delillerin karartılması riski bulunması nedeniyle dün tutuklanmıştı.

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Stadler, dizel motorlarda emisyon değerlerinin manipüle edilmesi sürecinde hileye karıştığı gerekçesiyle yargılanıyor.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen'e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar euro para cezası vermişti. Soruşturma sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de 'EA 288' ve dünya genelinde 'EA 189' tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu bildirilmişti.


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