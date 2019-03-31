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Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı

31.03.2019 - 15:43
Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı | Ekonomi Haberleri

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 3 BİN 65 KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 453 milyar 538 milyon lirası yerel para cinsi, 592 milyar 762 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 334 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 18 BİN 742

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL)

2012 54.461 373.384 
2013 70.498 484.901 
2014 81.398 533.544 
2015 98.497 649.994 
2016 115.896 775.142 
2017 138.980 909.979 
2018 180.126 1.109.859 
2019 Şubat 183.607 1.137.039


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