Bakan Albayrak: Ana gündem ekonomide reform | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Ana gündem ekonomide reform
Bakan Albayrak, "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." açıklamasında bulundu.
Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 Mart 2019
Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor. pic.twitter.com/0F1lvaoHeH
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