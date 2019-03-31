‹ Önceki Haber Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı Sonraki Haber › "Euro Bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak" "Euro Bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak"

Bakan Albayrak: Ana gündem ekonomide reform

31.03.2019 - 17:39
Bakan Albayrak: Ana gündem ekonomide reform | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." açıklamasında bulundu.

 


‹ Önceki Haber Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı Milyoner sayısı yaklaşık 3.5 bin kişi arttı Sonraki Haber › "Euro Bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak" "Euro Bölgesi yılın ikinci yarısında toparlanacak"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.784 Değişim: 0,00% Hacim : 7.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.904 29.03.2019 Yüksek 94.247
Açılış: 92.499
5,6101 Değişim: 0,51%
Düşük 5,5646 01.04.2019 Yüksek 5,6112
Açılış: 5,5816
6,3180 Değişim: 1,00%
Düşük 6,2437 01.04.2019 Yüksek 6,3219
Açılış: 6,25525
233,06 Değişim: 0,63%
Düşük 231,26 01.04.2019 Yüksek 233,26
Açılış: 231,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.