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Migros ön görüşmeleri doğruladı

12.03.2018 - 12:59

Migros, Uyum Marketleri satın alma için ön görüşmeler yapıldığını ancak henüz somut bir gelişme olmadığı duyurdu.

Migros, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair 11 Mart 2018 tarihinde Hürriyet gazetesi ve diğer bazı basın ve yayın organlarında haberler yer almıştır.

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Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir.

Bu kapsamda, Makro Market A.Ş. ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde Şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır"


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