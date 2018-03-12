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Brexit 80 milyar dolara mal olabilir

12.03.2018 - 13:19

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması bir anlaşma olmadan gerçekleşirse, en büyük zararı finans sektörü görecek ve iki tarafın yıllık zararı 58 milyar sterlin (80 milyar dolar) artacak.

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman ve hukuk şirketi Clifford Chance tarafından hazırlanan ve bugün açıklanan bir rapora göre; İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke her yıl gümrük vergileri ve gümrük dışı engeller olarak 32 milyar sterlin ödemek zorunda kalacaklar. Buna karşılık AB'ye mal satan İngiliz ihracatçılar da yılda 27 milyar sterlin ödeyecekler.

İngiltere'nin 2019'da birlikten ayrılmasından önce bir anlaşma yapılamazsa taraflar, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına ve gümrük vergilerine tabi olacaklar. Rapora göre eğer İngiltere gümrük birliğinin bir biçimde uygulanacağı bir sistemde kalırsa, iki tarafın da yükleneceği yıllık gider yarı yarıya azalacak.

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Ancak Başbakan Theresa May gümrük birliği içinde kalınmasına karşı çıkıyor çünkü bu, ülkesinin Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ekonomilerle ikili ticaret anlaşmaları yapmasına engel olacak.

Rapora göre İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den çıkması halinde uğrayacağı zarar beş ana sektör tarafından yüklenilecek: finansal hizmetler, otomobil, tarım-yiyecek-içecek, tüketici malları, kimyasallar-plastik.

Bunlardan an ağır hasarı alacak olan ise finansal hizmetler çünkü otomotiv ve havacılık gibi iç tüketiciye ya da yan sanayiye yönelme imkanı olmayan bu sektör, müşterilerine hizmet verebilmek için AB ülkelerinde faaliyete geçmek zorunda.

İngiltere merkez bankası, finans sektöründen 10,000 kişinin Brexit nedeniyle gelecek yıl sonuna kadar ülkeden gidebileceğini söyledi.


Etiketler

  • Brexit
  • gümrük vergileri
  • Clifford Chance
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