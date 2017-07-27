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Merkez'in brüt döviz rezervleri geriledi

27.07.2017 - 15:31

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 86.2 milyar dolardan 85.8 milyar dolara düştü.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 368 milyon dolar azalışla 104 milyar 764 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 21 Temmuz ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 408 milyon dolar azalarak 85 milyar 823 milyon dolara geriledi. Brüt Döviz rezervleri, bir önceki hafta 86 milyar 231 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 40 milyon dolar artarak 18 milyar 901 milyon dolardan 18 milyar 941 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 368 milyon dolar azalışla 105 milyar 132 milyon dolardan 104 milyar 764 milyon dolara geriledi.

 

 


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