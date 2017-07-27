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Ünlü yatırımcıdan bitcoin uyarısı

27.07.2017 - 15:28

Marks, bitcoin ve diğer sanal para birimlerini saadet zincirine benzetti.

ABD`li ünlü yatırımcı Howard Marks, müşterilerini dijital paralara yatırıma karşı uyardı. Marks, bitcoin ve benzerleri için 'Gerçek değil' ifadesini kullandı. Marks yatırımcılarına gönderdiği mektupta, "Benim görüşüme göre, dijital paralar boş bir hevesten, belki de bir saadet zincirinden başka bir şey değil" dedi.

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Oaktree Capital Management şirketinin kurucu olan Marks, 99 milyar dolar büyüklüğünde bir varlığı yönetiyor. 


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