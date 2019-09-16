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Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

16.09.2019 - 11:00
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 576 milyon lira fazla verirken; söz konusu düzey 2018 Ağustos ayında 5.8 milyar liraydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, bu rakam 2019 Ağustos ayında 11.4 milyar lira oldu.

Verilere göre;

2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 artarak 94.3 milyar liraya yükselirken, bütçe giderleri de yüzde 23.2 artışla 93.7 milyar liraya ulaştı.

2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 artarak 66.6 milyar liraya, faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 22.1 artışla 82.8 milyar liraya yükseldi.

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2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar lira açık verdi.

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon lira faiz dışı açık verilmişken, 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar lira faiz dışı fazla verilmiştir.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 artarak 590.7 milyar lira olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22.8 artarak 658.8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 artarak 432.7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 21.2 artarak 589.5 milyar lira olmuştur.


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