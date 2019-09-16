Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi | Faiz Haberleri

Halkbank, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giderken; bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz indirim kararı sonrası Halkbank da kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü. Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık yüzde 1.19'a indirildiğini duyurdu.

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Banka, 500,000 TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Geçen hafta İş Bankası, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

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