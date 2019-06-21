Merkezi yönetim brüt borç stoku verileri açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 221,1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mayıs ayı sonunda 1 trilyon 221,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 600,9 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 620,1 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

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