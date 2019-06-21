Hazine alacakları 18.7 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Hazine alacakları, mayıs ayı itibarıyla 18,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs'a kadarki Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, mayıs ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 654,2 milyon lira tahsil edildi.

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