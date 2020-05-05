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Merkez toplantısına elektronik katılım

05.05.2020 - 09:04 | Son Güncelleme :
Merkez toplantısına elektronik katılım | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın ertelenen genel kurulu 18 Mayıs günü yapılacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 20 Mart tarihinde yapılması planlanan genel kurul koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığı ile de genel kurula katılım sağlanabilecek. Pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nca sağlanan (e-GKS) aracılığıyla veya toplantıya fiziki olarak da katılabilecek. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahiplerinin en geç 16 Mayıs 2020 günü saat 21.00’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yazılı olarak başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen katılacaklarını veya aynı usulle katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerekiyor. Genel Kurul’da görev süreleri dolan Vehbi Çıtak ile Ömer Duman’ın yerine seçim yapılacak. Ayrıca geçen yıl genel kurulda seçilen ancak görevine başlamayan iki üyenin yerine atanan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) vekaleten başkanlık yapan Mehmet Aktaş ile Başak Tanınmış Yücememiş de genel kurulun onayına sunulacak.


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