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Çin fırsatı kapıda

05.05.2020 - 09:14
Çin fırsatı kapıda | Ekonomi Haberleri

Kuşak ve Yol Projesi’yle birlikte salgından sonra Türkiye ve Çin arasında yatırım akışının başlayacağını söyleyen Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, “Çin ile Türkiye arasında kazan-kazan anlayışına göre daha dinamik bir ekonomik ilişki olacağına inanıyorum. Türk şirketleri kendi sektörlerinde Çin’e yakından bakarak işbirliği için iyi dersler çıkararak güzel fırsatlar yakalayabilir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, DEİK’in salgının başladığı Çin’in koronavirüs tecrübesi ve iş dünyası açısından son durumun değerlendirildiği raporda salgının Türk-Çin ekonomik ilişkilerine etkisini ele aldı. Kurdoğlu, iş dünyası ve STK’ların bu süreçte ne kadar fazla işbirliği yaparsa bu dönemin o kadar rahat atlatılacağına vurgu yaptı. Kurdoğlu, “Türk şirketleri kendi sektörlerinde Çin’e yakından bakarak işbirliği için iyi dersler çıkararak güzel fırsatlar yakalayabilir” dedi. Koronavirüs sürecinin ardından iş dünyasının pozitif anlamda değişeceğini kaydeden Kurdoğlu, şu tespitleri yaptı:

YENİ İŞ ALANLARI DOĞACAK

“İş yapma şekillerimiz değişecek. Krizle beraber işlerimizi daha etkin bir şekilde, daha az masrafla yönetme, işbirliği ve takım çalışmasına ağırlık verme yönünde gelişmeler oldu. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’yle birlikte önümüzdeki dönemde gerek Çin’den ülkemize, gerekse Türkiye’den Çin’e önemli bir yatırım akışının başlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yaptığı en önemli yatırımlardan biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin ne kadar önemli olduğunu bu süreç bir kez daha ortaya koydu. İşbirlikleri, ortaklıklar ve yeni iş fırsatları açısından önümüzdeki dönemi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çin ile Türkiye arasında kazan-kazan anlayışına göre daha dinamik bir ekonomik ilişki olacağına inanıyorum. Ticari potansiyelimizi arttırmak için bu ilişkiyi doğru yönetmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Çin’de düzenlenen fuarlara katılım çok önemli. Türkiye’de yetkin, hızlı karar alabilen ve girişimci iş dünyası, Çin’in de kapsayıcı yaklaşımıyla yeni fırsatlara gidecektir, hem Türkiye’de hem Çin’de yeni yatırım alanları doğacaktır. Ayrıca Türkiye ve Çin’in ortaklıklarla üçüncü ülkelerde işbirliği yapabileceklerini düşünüyorum. Türkiye’nin ekonomik gücünün ve dünyadaki konumunun Çin’le beraber daha güçlenerek büyüyeceğine inanıyorum. Bu girişimlerin karşılıklı olarak yeni yatırımlara kapı açacağını düşünüyorum.”

DİJİTAL PARA HIZLI KABUL GÖRECEK

Türkiye’nin bu sürecin ardından pozitif kararlarla daha iyi bir noktaya geleceğini belirten Kurdoğlu, “Ekonomik aksiyonlar neticesinde, Çin’in Batıdan örnek alıp kendi içerisinde özümseyerek daha üst seviyede bir potansiyelle oluşturduğu teknolojik altyapıya benzer bir şekilde Türk dijital sistemi ve platformunun geliştirilmesini ümit ediyorum. Bu konunun şirketlerimizin dünya çapında rekabetçi olabilmesi için çok önemli bir öncelik olduğunu düşünüyorum. Dijital ödeme sistemleri, dijital hisse senetleri ve dijital paraların Çin halkında olduğu gibi Türk halkı tarafından da çok hızlı kabul göreceğini düşünüyorum” dedi.


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