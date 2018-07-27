"Merkez Bankası'nın faiz kararından memnunuz"

İTO Başkanı Avdagiç, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'nda değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, yeni sistemin, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacağını belirtirken, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili olarak, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.