Merkez Bankası'nın döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 31 Ağustos haftası itibarıyla2.5 milyar dolar düşüşle 70.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 31 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.5 milyar dolar azalışla 70.4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler TCMB'nin 13 Ağustos'taki zorunlu karşılık indirimleri ardından 17 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 6.2 milyar dolar azalmıştı.

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Altın rezervleri 31 Ağustos itibarıyla 1.3 milyar dolar düşüşle 18.4 milyar dolar olurken; toplam rezerv ise 3.8 milyar dolarlık düşüşle 88.8 milyar dolara geriledi. Verilere göre, yıl başından bu yana TCMB'nin altın rezervi 5.1 milyar dolar, brüt rezervleri ise 13.7 milyar dolar, toplam rezervler ise 18.8 milyar dolar azaldı.

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