ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 203 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 203 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 213 bin olarak belirlenmişti.

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Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise revize edilmeyerek 213 binde sabit bırakıldı. Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi azalarak 209 bin 500'e gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 bin kişilik düşüşle 1 milyon 717 bine düştü.

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