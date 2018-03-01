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Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geriledi

01.03.2018 - 15:57 | Son Güncelleme :

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 23 Şubat haftası itibarıyla 88.66 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 16 Şubat'ta 90.35 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 23 Şubat itibarıyla 88.66 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri 23 Şubat itibarıyla 25.2 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 113.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB'nin altın rezervleri 16 Şubat itibarıyla 25.7 milyar dolar, toplam rezerv 116.05 milyar dolar idi.

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TCMB rezervleri son dönemde uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Verilere göre TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


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