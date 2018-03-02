"Ekonomide aşırı ısınmaya işaret yok"

Fed Başkanı Powell, "ABD ekonomisinde şu an aşırı ısınmaya dair hiçbir işaret görmüyorum" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde şu an aşırı ısınmaya dair hiçbir işaret görmediğini söyledi. Powell, Fed Başkanı olarak ABD Senatosunda yaptığı ilk sunumda, ülke ekonomisini ve para politikasını değerlendirdi.

Genel olarak ABD Temsilciler Meclisinde salı günü yaptığı sunumu tekrarlayan Powell, Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu vurgularken, büyümenin geçen yılın ikinci yarısından bu yana ivme kazandığını ve işsizliğin son 17 yılın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Jerome Powell, ülkede enflasyonun, güçlenen büyüme ve iş gücü piyasası sayesinde düşük ve istikrarlı seyrettiğine işaret ederken, "Enflasyonda geçen sene izlenen düşüşün muhtemelen geçici faktörlerden kaynaklandığını düşünmeye devam ediyoruz ve bu durumun tekrar etmesini beklemiyoruz." dedi.

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Ülkede finansal şartların 2017 boyunca kayda değer şekilde gevşedikten sonra bu yılın başında biraz sıkılaştığına işaret eden Powell, şöyle devam etti:

"Şu anda finansal gelişmelerin ekonomik faaliyetlere yönelik görünüm, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu düşünmüyoruz. Ekonomik görünüm gerçekten güçlü kalmayı sürdürüyor. Sağlam iş gücü piyasası tüketici gelirlerini ve harcamalarını desteklemeye, ticaret partnerlerimizin güçlü büyümesi ABD'nin ihracatını artırmaya, iş dünyasında güçlü güven ile satışlar, ticari yatırımları yükseltmeye devam etmeli. Ayrıca mali politikalar daha genişleyici hale geldi. Bu ortamda yıllık enflasyonun bu yıl yükselmesini ve orta vadede yüzde 2 hedefi civarında dengelenmesini bekliyoruz."

"KADEMELİ ARTIRIMLAR EN İYİ YOL"

Fed Başkanı Powell, sunumunda para politikasına ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizinin üst sınırını aralık toplantısında yüzde 1,5'e yükselttiğini hatırlatan Powell, ayrıca bilanço küçültme programının pürüzsüz şekilde sürdüğünü aktardı.

Jerome Powell, FOMC'nin gelecek birkaç yılda uygun para politikasını ayarlamak için ekonominin aşırı ısınmasını önlemek ile PCE fiyat endeksini sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye getirmek arasında bir denge bulmaya çalışacağını anlatırken, "FOMC'ye göre, federal fonlama oranında (politika faizi) ilave kademeli artırımlar yapılması hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol." ifadesini kullandı.

"AŞIRI ISINMAYA DAİR HİÇBİR İŞARET GÖRMÜYORUM"

Sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlayan Powell'ın en fazla dikkati çeken açıklaması ise "ABD ekonomisinde şu anda aşırı ısınmaya dair herhangi bir işaret görmüyorum." oldu.

Jerome Powell, iş gücü piyasasının enflasyonda ani bir yükselmeye yol açmadan güçlenmeye devam etmesini beklediğini belirterek, "Ücretlerde henüz ciddi bir yükselişe dair kanıt görmedik. Birkaç gösterge ücretlerdeki eğilimin biraz yükseldiğini gösteriyor ancak genel olarak yüzde 2,5 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla ücret enflasyonun hızlandığına dair bir işaret görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tahvil piyasalarında son dönemde izlenen gelişmelere yönelik bir soru üzerine tahvil gelirlerinin yükselmesinde birkaç faktörün rol oynadığını belirten Powell, bunları, "ABD'de büyümenin hızlanacağı ve enflasyonun artacağına yönelik beklentiler" ile "güçlü küresel büyüme" olarak sıraladı.

Fed Başkanı Powell, Fed'in kademeli faiz artırımlarının gelişen ve yükselen piyasa ekonomilerine yönelik olumsuz etkilerine yönelik bir başka soruya ise bu ülkelerin finansal pozisyonlarının 5-10 yıl öncesine kıyasla çok daha iyi durumda olduğu yanıtını verdi.

Analistler, dünyanın en önemli merkez bankalarından Fed'in başına 5 Şubat itibarıyla geçen Powell'ın Kongredeki ilk sunumlarında başarılı bir performans gösterdiğini belirtiyor.