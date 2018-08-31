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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

31.08.2018 - 12:12 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, banka bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

TCMB'nin VİOP nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemleri yapılmasına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir." ifadesine yer verildi.

"DÖVİZ ARZI YARATACAK KANALLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül, "Merkez Bankası’nın bugün Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin banka bünyesi dışında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gerçekleştireceği bildirisini olumlu buluyorum. Etkin işleyişe katkı sağlayacak ve döviz arzı yaratmaya çalışacak böyle kanalların çeşitlendirilmesi ve kullanılması oldukça önemli" şeklinde değerlendirdi.

Açıklamada işleyiş ile ilgili bir ayrıntı olmamasının durum ile ilgili en önemli soru işareti olduğunu belirten Tekgül şöyle ekledi: "Yani bu işlemlerin VİOP’ta ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağını henüz bilmiyoruz. Fakat her şekilde bu durum, hali hazırda işlem hacmi üssel olarak artan ve günlük ortalama 5 milyar TL’yi geçen VİOP döviz işlemlerine katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla ayrıntı içinse yeni gelebilecek açıklamaları beklememiz lazım"


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