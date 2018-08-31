Euro Bölgesi işsizlik rakamları açıklandı

Euro Bölgesi’nde işsizlik, temmuzda yüzde 8,2 ile önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın temmuz ayında hazirana kıyasla değişmeyerek yüzde 8,2 oldu. Böylece işsizlik, Kasım 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) haziranda yüzde 6,9 olan işsizlik, temmuzda yüzde 6,8’e gerileyerek Nisan 2008’den beri görülen en düşük seviyeye indi.

Eurostat tahminlerine göre, AB'de işsiz sayısı, temmuzda 16 milyon 823 bin oldu. AB'deki işsizlerin 13 milyon 381 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 82 bin ve Euro Bölgesi’nde 73 bin azaldı.

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2017’nin temmuz ayı ile kıyaslandığında ise işsiz sayısı AB’de 1 milyon 949 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 368 bin düştü. Veriler ayrıca, ABD'de haziran ayında yüzde 4 olan işsizlik oranının, temmuzda yüzde 3,9’a gerilediğini ortaya koydu.

AB'DE İŞSİZLİK, TÜM ÜLKELERDE AZALDI

AB’de temmuz ayında en düşük işsizlik yüzde 2,3 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,4 ile Almanya ve yüzde 3,5 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 19,5 ile Yunanistan (Mayıs 2018 verisi) ve yüzde 15,1 ile İspanya’da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla temmuzda AB’de işsizlik oranı tüm üye ülkelerde geriledi.

AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14,8

Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 325 bin olurken, bunun 2 milyon 365 bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. 2017’nin temmuz ayına göre genç işsiz sayısı, AB’de 466 bin ve Euro Bölgesi’nde 294 bin azaldı. Genç işsizlik oranı ise AB’de yüzde 14,8 ve Euro Bölgesi’nde yüzde 16,6 olarak ölçüldü.

En düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,1 ile Almanya, yüzde 6,3 ile Malta ve yüzde 6,6 ile Çekya olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 39,7 ile Yunanistan (Mayıs 2018 verisi), yüzde 33,4 ile İspanya ve yüzde 30,8 ile de İtalya’da kaydedildi.

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