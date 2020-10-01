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Merkez Bankası rezervleri geriledi

01.10.2020 - 16:51
Merkez Bankası rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 803 milyon dolar azalarak 83 milyar 517 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 739 milyon dolar azalışla 42 milyar 420 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Eylül'de 43 milyar 159 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 64 milyon dolar düşüşle 43 milyar 161 milyon dolardan 41 milyar 97 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 803 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolardan 83 milyar 517 milyon dolara düştü.


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