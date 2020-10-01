‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri geriledi Merkez Bankası rezervleri geriledi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

01.10.2020 - 16:38
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 12,1 milyar lira artarak 3 trilyon 533,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Eylül ile biten haftada 12 milyar 119 milyon 80 bin lira artarak 3 trilyon 521 milyar 5 milyon 23 bin liradan, 3 trilyon 533 milyar 124 milyon 103 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,93 azalışla 1 trilyon 576 milyar 24 milyon 891 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,71 yükselişle 1 trilyon 830 milyar 294 milyon 950 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 24 milyon dolar azalarak 246 milyar 423 milyon dolara indi.

##$HABER_1464612$##

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 743 milyon dolar olurken, bunun 134 milyar 869 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 874 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,36 artarak 627 milyar 652 milyon 720 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,11 azalışla 543 milyar 517 milyon 792 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,49 artışla 179 milyar 548 milyon 719 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 61 milyon 409 bin lirası konut, 6 milyar 922 milyon 731 bin lirası taşıt ve 368 milyar 668 milyon 580 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar 241 milyon 74 bin lira artarak 3 trilyon 406 milyar 806 milyon 54 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,20 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -0,15% Hacim : 22.645 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.143 01.10.2020 Yüksek 1.155
Açılış: 1.150
7,7387 Değişim: 0,23%
Düşük 7,6335 01.10.2020 Yüksek 7,7813
Açılış: 7,7213
9,0902 Değişim: 0,38%
Düşük 8,9695 01.10.2020 Yüksek 9,1365
Açılış: 9,0562
474,69 Değişim: 1,64%
Düşük 465,51 01.10.2020 Yüksek 475,28
Açılış: 467,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.