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Merkez Bankası rezervleri geriledi

29.08.2019 - 16:28
Merkez Bankası rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 534 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 23 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 597 milyon dolar azalışla 76 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri , 16 Ağustos'ta 77 milyar 423 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 558 milyon dolar azalışla 25 milyar 266 milyon dolardan 24 milyar 708 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 155 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolardan 101 milyar 534 milyon dolara düştü. 


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