Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor | Ekonomi Haberleri

* İç talep ve parasal sıkılaştırma etkileri enflasyondaki düşüşü destekledi

* Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Murat Uysal Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı. Uysal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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