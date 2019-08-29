Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor
Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Murat Uysal Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı. Uysal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte sürüyor
* Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
* İç talep ve parasal sıkılaştırma etkileri enflasyondaki düşüşü destekledi
* Para politikası enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek
* Uluslararası rezervler kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde
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