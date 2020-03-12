‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

12.03.2020 - 15:46
Merkez Bankası rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri, geçen hafta 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 274 milyon dolar azalışla 75 milyar 140 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 77 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.

##$HABER_1460651$##

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 284 milyon dolar artarak 30 milyar 411 milyon dolardan 31 milyar 695 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 990 milyon dolar azalışla 107 milyar 825 milyon dolardan 106 milyar 835 milyon dolara düştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.640 Değişim: -7,26% Hacim : 8.704 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 92.854 12.03.2020 Yüksek 99.027
Açılış: 98.448
6,2929 Değişim: 1,33%
Düşük 6,2064 12.03.2020 Yüksek 6,3166
Açılış: 6,2103
7,0482 Değişim: 0,66%
Düşük 6,9772 12.03.2020 Yüksek 7,0740
Açılış: 7,0017
322,77 Değişim: -1,19%
Düşük 316,45 12.03.2020 Yüksek 330,29
Açılış: 326,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.