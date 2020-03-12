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Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı

12.03.2020 - 15:10 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcılar, 6 Mart haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 380,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında net 270 milyon dolarlık hisse senedi, 380,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Şubat itibarıyla 28 milyar 186,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 653,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 513,8 milyon dolardan 12 milyar 569,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,1 milyon dolarlık satışla 384,1 milyon dolardan 379 milyon dolara geriledi.

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