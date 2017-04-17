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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

17.04.2017 - 10:32

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün de sıfır olarak belirledi.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

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Cuma günü yüzde 11.48 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyetinin bugün de bu seviyelerde oluşması bekleniyor.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,396.1 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar Cuma günü geç likidite penceresi imkanından 66,415 milyon TL, GLP repo imkanından 19,841 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 373.8 milyon TL oldu.

TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla dönüşü bulunmuyordu.

TCMB verilerine göre, piyasa 67,939 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 20,212 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 66,298.4 milyon lira eksi rezervle açılmış, bankaların serbest depo bakiyeleri 24,714.5 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.


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