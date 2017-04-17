Yiğit Bulut: Faizi aşağı çekmek zorundayız

Bulut, "Faiz bir illet, bir hastalıktır; faizi aşağı çekmek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, bir televizyon programında referandumun ardından piyasaları değerlendirdi. Bulut'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

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* Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 5-7 civarlarında olabileceği artık çok net görünüyor

* Faiz bir illet, bir hastalıktır; faizi aşağı çekmek zorundayız

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* Rusya ile işbirliği yapmamız lazım, sorunlar kesinlikle aşılacak

* TVF-Rusya ortaklığı 1 milyar dolar şu anda, bu çok daha büyüyecek; bölgeye de yayılacak

* Önümüzde seçimlere 30 ay var, herkes işini yapsın

* TL enstrümanlar hala ucuz, hala çok büyük fırsatlar var