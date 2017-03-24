Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB'nin geçen haftaki faiz kararının ardından piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması ve ortalama fonlama maliyetinin yüzde 11.31 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor.

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TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyonlarını bugün 5 milyar TL olarak belirledi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,427.3 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 47.18 milyar TL, GLP repo imkanından 20,011 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 827.8 milyon TL oldu.

TCMB verilerine göre, piyasa 60,215.4 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 17,772.4 milyon lira oldu. Piyasa dün 61,904 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 17,142.9 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.

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