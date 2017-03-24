Konut satışları şubat ayında geriledi

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 101 bin 468 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 101 468 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 783 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 274 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 6 290 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 38.676 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

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Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında artış göstererek 38 676 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 38,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 247 konut satışı ve yüzde 18,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 58,3 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 62.792 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 oranında azalarak 62 792 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 536 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,2 oldu. Ankara 6 331 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 696 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 45.215 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 45 215 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 44,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 514 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 948 konut satışı ile Ankara ve 2 539 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 56.253 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış göstererek 56 253 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 269 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,1 oldu. Ankara 7 326 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 751 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2017 YILI ŞUBAT AYINDA 1 306 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalarak 1 306 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2017’de ilk sırayı 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 279 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Bursa, 62 konut satışı ile Yalova, 59 konut satışı ile Ankara ve 44 konut satışı ile Trabzon izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 282 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 143 konut ile Suudi Arabistan, 114 konut ile Kuveyt, 81 konut ile Afganistan ve 77 konut ile Rusya Federasyonu izledi.