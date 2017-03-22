Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti. Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB'nin geçen haftaki faiz kararının ardından piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması ve ortalama fonlama maliyetinin yüzde 11.30'lerde yatay seyretmesi bekleniyor.

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Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyonlarını ise bugün de 5 milyar TL olarak belirledi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,398 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 49,072 milyon TL, GLP repo imkanından 20,654 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 908.8 mln TL oldu.

TCMB verilerine göre, piyasa 63,387.1 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 16,483.4 milyon lira oldu. Piyasa dün 65,372.3 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 16,087.6 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.

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