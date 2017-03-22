Fed Başkanı Mester'dan 'faiz' mesajı

Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD merkez bankasının kademeli faiz artırımına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi iyileşmeye devam ederse, ABD merkez bankasının bu yıl kademeli faiz artırımına devam etmesi ve 4.5 trilyon dolara büyüklüğe ulaşmış bilançosunu daraltmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Mester, Richmond, Virginia'da yaptığı konuşmada, "Eğer ekonomik koşullar beklediğim şekilde evrilmeye devam ederse, bu yıl yeniden yatırım (vadesi dolan tahvillerin yerine yenisinin koyulması) politikamızın değiştirilmesi konusunda rahat olacağım," dedi ve "Yeniden yatırımların bilanço büyüklüğünün azaltılması ve bilanço komposizyonunun zamanla temel olarak Hazine tahvillerine geri dönmesine yönelik ilk adım" şeklinde görüş bildirdi.

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Ekonominin gelecek yıl yüzde 2 olan trend büyümenin biraz daha üzerinde genişlemesini beklediğini kaydeden Mester, bu tahminin, 2017'de, yılda sekiz kez gerçekleştirilen Fed toplantılarının her birinde değilse bile kademeli faiz artırımına devam edilmesini makul kıldığını söyledi.

Mester'in bu yorumları, Fed'in gösterge faiz için hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 0.75-1.00 aralığına çıkarmasından bir hafta sonra geldi. Fed'in bu kararı, ekonomide güçlü bir toparlanma olmasa dahiistikrarlı bir büyüme olduğunu işaret ediyor.

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