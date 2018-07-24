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Merkez Bankası piyasaya 4 milyar lira verdi

24.07.2018 - 13:27
Merkez Bankası piyasaya 4 milyar lira verdi

Merkez Bankası' nın düzenlediği repo ihalesinde piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi. AA' da yer alan habere göre; ihaleye 16 milyar 822 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti. 

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